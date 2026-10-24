Capturan a extorsionadores en Santa Anita: se les incautó pistolas, municiones y dinero en efectivo

Agentes de la Policía Nacional detuvieron a dos presuntos miembros de una banda criminal dedicada a extorsionar a empresas de mototaxis en la zona de José Carlos Mariátegui, en el distrito de Santa Anita.

Ellos son Richard T., alias 'Richitar', y Yender J., alias 'Catire'. Ambos sujetos son acusados de amedrentar a sus víctimas y exigir un pago diario a los transportistas del sector a través de mensajes extorsivos en WhatsApp.

ARMAS Y MUNICIONES

Fueron detenidos en el cruce de las avenidas José Carlos Mariátegui y Farabundo Martí; se desplazaban a bordo de un mototaxi. Se les incautó dos armas de fuego, municiones, drogas, celulares y dinero en efectivo.

Serán investigados por los presuntos delitos de extorsión, cobro de cupos, microcomercialización de drogas y tenencia ilegal de armas y municiones. Los trasladaron a la sede de la Depincri en Pueblo Libre.