Ministro Cuba: Bonos y un fuerte impulso a la inversión en infraestructura dinamizarán economía

El ministro Elmer Cuba señaló que su sector elaboró un plan que combina el apoyo a los hogares más necesitados (bonos) con un fuerte impulso a la inversión en infraestructura. La propuesta busca contrarrestar los efectos adversos de posibles choques externos y el fenómeno El Niño.

"En el caso de los bonos a las familias, son familias vulnerables, que tienen una propensión a gastar muy alta. Entonces, inmediatamente que van a recibir uno, lo van a gastar y van a ayudar a reactivar la economía", explicó el titular de Economía y Finanzas.

CONTRACCIÓN ECONÓMICA

Asimismo, destacó el apoyo a los programas sociales y los subsidios focalizados, que ayudarán a las familias afectadas por una posible contracción económica. Indicó que la inyección de liquidez busca mantener el gasto de los ciudadanos, evitando que el consumo se desplome ante la incertidumbre global.

Cuba Bustinza dijo también, en entrevista con RPP, que apuestan por la inversión pública, especialmente a través de la culminación de obras paralizadas e importantes proyectos que están en marcha. Subrayó que la construcción es un sector estratégico por su capacidad para generar empleo.