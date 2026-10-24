Decomisan más de 40 mil cajetillas de cigarrillos presuntamente de contrabando en San Borja

Tras un paciente trabajo de inteligencia, agentes de la Policía Nacional intervinieron un presunto almacén clandestino en San Borja donde se hallaron 43 mil cajetillas de cigarrillos que serían de contrabando y procederían de Bolivia.

En el operativo, se detuvo a Beatriz Q. (63), quien se encontraba dentro del inmueble con el producto. Trascendió que los cigarrillos no contaban con la autorización sanitaria ni con la documentación legal que acreditara su procedencia.

PRODUCTOS PARAGUAYOS

Según se conoció, la mujer intervenida manifestó reiteradamente que los cigarrillos contaban con la documentación que acreditaba su ingreso legal al país. Pero no llegó a mostrar los papeles que indiquen la legalidad del producto.

No se descarta que la mujer detenida formaría parte de una banda criminal que permanentemente enviaba a nuestro país cigarrillos de contrabando desde Bolivia; el origen de los productos, de distintas marcas, sería paraguayo.