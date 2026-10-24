Capturan a ladrón de cables de cobre en Los Olivos: en su casa se encontró el material sustraído

En un rápido operativo, agentes de la Policía Nacional detuvieron a un sujeto que robó rollos de cable de cobre de una camioneta perteneciente a una empresa de servicios telefónicos; el suceso se registró en el distrito de Los Olivos.

El detenido, identificado como Luis S. M., habría actuado junto con un cómplice, con quien fue visto este mediodía en el jirón Géminis, trasladando los cables y herramientas del vehículo a un mototaxi para luego darse a la fuga.

FUERON A ALMORZAR

Las cámaras de seguridad registraron la sustracción. Se observa a los dos sujetos retirar velozmente todo el costoso material, aprovechando que el conductor y los trabajadores se habían detenido un momento para almorzar.

Inicialmente, el detenido negó reiteradamente ser el responsable del robo a la camioneta, pero todo el material sustraído fue hallado en su vivienda, ubicada en el asentamiento humano Mercurio Alto, en el distrito de Los Olivos.