Ministro José Antonio Chang: La expulsión de alumnos violentos de los colegios es innegociable

El ministro José Antonio Chang indicó, a la agencia Andina, que la expulsión de los alumnos agresivos de los colegios es innegociable, porque no se puede seguir tolerando hechos graves. “No podemos permitir más actos de violencia sin castigo”, manifestó.

“Se busca recuperar la disciplina y autoridad sin dejar de lado el acompañamiento pedagógico ni el respeto a los derechos de niños y adolescentes, en el que también tiene que haber corresponsabilidad de los padres”, precisó el ministro de Educación.

DIRECTORES Y PROFESORES

Señaló que, de acuerdo con la propuesta presentada por su sector hace unos días, que todavía puede recibir aportes y opiniones, los docentes deben contar con herramientas para establecer límites e intervenir ante situaciones que afectan la convivencia escolar.

Chang Escobedo dijo también se sancionará a los directores y profesores que no actúen inmediatamente de acuerdo con los protocolos de denuncia y acompañamiento establecidos tras conocer una situación de violencia que afecta a uno o más alumnos.