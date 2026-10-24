Policía desplegará patrullaje aéreo en 63 patios de maniobras de Lima norte

Según el Ministerio Público, durante el primer semestre del año se registraron 1 305 denuncias por extorsión en distritos de Lima norte.

Como parte del inicio del patrullaje aéreo policial en Lima Norte, un helicóptero de la Dirección de Aviación Policial llegó al patio de maniobras de la empresa de transportes El Rápido, en el distrito limeño de Carabayllo.

La medida busca reforzar la seguridad y combatir los delitos de extorsión y sicariato contra el transporte público, mediante acciones coordinadas entre la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.

El coronel Óscar Nakandakari Saquia, jefe de la División de Orden Público y Seguridad Norte 1, explicó que la vigilancia estará a cargo de la Dirección de Aviación Policial y se desarrollará de manera articulada con el comando unificado. Además, indicó que esta estrategia ya se había implementado anteriormente en la zona sur de Lima.

PATRULLAJE AÉREO Y COORDINACIONES CON EMPRESAS

Nakandakari destacó el trabajo conjunto de las instituciones para enfrentar la inseguridad ciudadana. “Es el patrullaje que realiza nuestra Diravpol, el patrullaje que realiza el comando unificado, el servicio de la fusión de inteligencia que se está realizando entre la inteligencia militar y la inteligencia policial”, señaló a RPP.

Asimismo, el oficial confirmó que ya comenzaron las coordinaciones operativas con empresas de transporte que funcionan en Lima norte. Entre ellas mencionó a la 42 y Translicsa, con las que se busca implementar este tipo de vigilancia para fortalecer las medidas de seguridad.

OPERATIVOS EN 63 PATIOS DE MANIOBRAS

Por otro lado, el patrullaje aéreo abarcará 63 patios de maniobras de empresas de transporte público distribuidos en Lima norte. De manera complementaria, la Subunidad de Acciones Tácticas (SUAT) de la Policía Nacional tendrá a su cargo la ejecución de operativos terrestres.