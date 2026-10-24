Fieles acuden a Las Nazarenas para orar por la salud del papa León XIV

La iglesia de Las Nazarenas, en el Cercado de Lima, continúa recibiendo a fieles que llegan para venerar la imagen del Señor de los Milagros y elevar sus oraciones por la salud del papa León XIV.

Durante las misas, los sacerdotes invitan a los asistentes a orar por el pontífice, quien, según la información difundida durante el enlace en vivo, fue sometido a una intervención quirúrgica tras detectarle un nódulo en el pulmón izquierdo.

Los fieles también expresaron su emoción ante la próxima visita del papa al Perú y manifestaron su deseo de que pueda recuperarse favorablemente para participar en las actividades previstas durante su llegada al país.

FIELES EXPRESAN SU FELICIDAD POR LLEGADA DEL PAPA

Una de las asistentes señaló que acudió al santuario para visitar al Señor de los Milagros y participar en una misa por invitación de la cuadrilla 11 y manifestó su esperanza de que el pontífice mejore pronto y pueda llegar al Perú en noviembre.

Otro fiel indicó que sus principales motivos para asistir fueron orar por su familia y por la salud del papa León XIV. Asimismo, calificó la próxima visita del pontífice como una bendición para el país y expresó su alegría tras conocer que su llegada continuaría adelante.

ACTIVIDADES POR EL SEÑOR DE LOS MILAGROS

Por otro lado, el santuario abre sus puertas desde las 6:00 a. m. y celebra misas durante la jornada, con una pausa por la tarde antes de retomar las actividades religiosas. Además las dos fechas restantes de procesión están programadas para el 28 de octubre y el 1 de noviembre.