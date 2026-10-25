Señor de los Milagros: desplegarán drones para reforzar seguridad de fieles en penúltima procesión

La comuna capitalina desplegará drones, cámaras corporales y de videovigilancia como parte del plan de seguridad "Mes Morado en Lima", para resguardar a los fieles que acompañarán al Señor de los Milagros durante su cuarto recorrido este 28 de octubre.

El operativo comprenderá también acciones de prevención, vigilancia, fiscalización, orientación y atención de emergencias en las principales vías del Centro Histórico de Lima y el distrito de Breña, por donde transitará la imagen del Cristo Moreno.

CONCENTRACIÓN DE PERSONAS

La Gerencia de Seguridad Ciudadana del municipio de Lima desplegará serenos, efectivos de la Unidad de Operaciones Especiales (UNOES), la Brigada Canina y el equipo de Rescate en los puntos críticos y las zonas de mayor concentración de personas.

La procesión partirá del Santuario de Las Nazarenas y recorrerá las avenidas Tacna, Nicolás de Piérola y Alfonso Ugarte. La jornada también incluirá el distrito de Breña, donde los fieles rendirán homenaje al Cristo Moreno antes de su retorno al templo.