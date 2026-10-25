Ministro Rafael Belaunde: Cabecillas de bandas criminales ahora podrán ser "objetivos militares"

El ministro Rafael Belaunde señaló que, tras las facultades legislativas recientemente delegadas por el Congreso de la República, el Poder Ejecutivo tendrá mayor libertad para que las Fuerzas Armadas puedan luchar contra el crimen organizado.

El titular de Defensa precisó que ahora los cabecillas criminales pasarán a ser considerados como blancos estratégicos. También detalló la nómina de agrupaciones delincuenciales que ingresarán bajo este nuevo régimen de interceptación.

MARCO LEGAL

"El líder de la Jauría, de los Pulpos, de los Choneros, del Tren de Aragua, todos van a ser objetivos militares y van a ser pasibles de que las Fuerzas Especiales Conjuntas puedan actuar directamente sobre ellos", indicó Belaunde Llosa.

Finalmente, el funcionario remarcó que las facultades solicitadas buscaban dotar al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del marco legal para intervenir contra los distintos cabecillas de las bandas criminales que pululan en el territorio nacional.