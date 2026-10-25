Ejecutivo prorroga por 60 días estado de emergencia en Lima Metropolitana y el Callao

Mediante el Decreto Supremo N.° 142-2026-PCM, el Ejecutivo prorrogó el estado de emergencia en Lima Metropolitana y el Callao por 60 días, para hacer frente a la criminalidad y otras situaciones de violencia.

La ampliación rige a partir del 28 de octubre de 2026, ya que aún sigue vigente la declaratoria de emergencia, oficializada mediante el Decreto Supremo Nº 123-2026-PCM.

Como se sabe, durante el estado de emergencia, la Policía Nacional mantiene el control interno, con acciones de apoyo de las Fuerzas Armadas, y determina las zonas de intervención.

CARÁCTER MASIVO

Asimismo, con la medida se restringe o suspende el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a inviolabilidad del domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, etc.

Para las actividades religiosas, culturales, deportivas y no deportivas de carácter masivo y público, se debe solicitar oportunamente el permiso correspondiente ante las autoridades competentes.