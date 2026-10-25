Ministro Arnillas: Trabajamos para que el Perú pueda soportar de la mejor manera el fenómeno El Niño

En entrevista con RPP, el ministro Mauricio Arnillas señaló que el Gobierno está haciendo un enorme esfuerzo para enfrentar los efectos del fenómeno El Niño y tratar de reducir los efectos que tendrá sobre la población y la infraestructura.

El titular de Vivienda, Construcción y Saneamiento llegó hoy a la región Arequipa para liderar 11 importantes intervenciones de su sector en la limpieza y descolmatación de cauces y quebradas en distintas provincias.

SUPERVISAR Y VIGILAR

Arnillas González indicó que la Comisión Nacional de Gestión del Riesgo del Fenómeno El Niño (FEN) entregó a su sector 55 puntos a nivel nacional que deben supervisar y vigilar, de los cuales 24 se encuentran en la región Arequipa.

"Como Gobierno estamos limpiando 536 cauces a nivel nacional y en total hemos identificado 1,900; el resto de los cauces los estamos trabajando con empresas privadas, a través de obras por impuestos. Estamos haciendo un trabajo titánico para que el Perú pueda soportar de la mejor manera al fenómeno que viene", dijo.