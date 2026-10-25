Papa León XIV: Fuerza Aérea desplegará sistema antidron para reforzar seguridad del pontífice

Durante la visita del papa León XIV, la Fuerza Aérea del Perú (FAP) desplegará equipos antidron para garantizar su seguridad durante su recorrido por las ciudades de Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa del 11 al 16 de noviembre.

El sumo pontífice es considerado un “objetivo VIP” para el personal del Grupo de Defensa Área (Gruda) de la FAP, que se encarga de la detección, identificación y neutralización de posibles drones que podrían resultar una amenaza.

EFECTIVOS DE AVANZADA

Horas antes de que el Santo Padre llegue a un lugar, el equipo de avanzada del Gruda instalará un moderno sistema antidron, compuesto por sensores, software de procesamiento de datos y equipos de perturbación, informa Perú 21.

Como parte del protocolo de seguridad, no se permitirá el sobrevuelo de drones sin la autorización debida cerca del papa. Si ello ocurriera, estos dispositivos serán neutralizados o derribados a través del sistema de perturbación electromagnética de la FAP.