"Ruta de Aves del Callao": presentan iniciativa para promover potencial turístico de la región chalaca

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), en coorganización con el Gobierno Regional del Callao, la Municipalidad Distrital de La Punta, el Sernanp y la Cámara de Turismo regional, presentó de manera oficial la "Ruta de Aves del Callao".

La nueva oferta turística integra el Área de Conservación Regional Humedales de Ventanilla; la Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras – Islas Cavinzas e Islotes Palomino; y la Poza La Arenilla. El diseño y la asistencia técnica de este circuito especializado estuvieron a cargo de la Dirección de Productos y Destinos Turísticos de la Dirección General de Estrategia Turística del Mincetur.

El lanzamiento oficial del proyecto reunió a autoridades nacionales, regionales y locales, representantes del sector turístico y miembros de la comunidad local. Durante la inauguración, se llevaron a cabo diversas actividades para difundir los atractivos del recorrido, incentivar la afluencia de visitantes y concientizar a los participantes respecto a la relevancia de proteger las aves y sus hábitats naturales.

Objetivo de iniciativa y datos de turistas

La propuesta busca poner en valor la diversidad biológica de la provincia constitucional mediante el desarrollo de actividades turísticas especializadas, entre las que destacan la observación de aves y la fotografía de naturaleza. El objetivo central de la iniciativa es dinamizar la actividad económica del sector y generar beneficios directos para los habitantes de las zonas adyacentes a estos espacios protegidos.

El desarrollo de este circuito responde al creciente interés por este segmento del mercado de naturaleza. Según datos del "Perfil del turista extranjero 2025", elaborado por Promperú, el 23 % de los visitantes internacionales que realizaron turismo de naturaleza en el Perú durante ese año practicó la observación de aves, lo que respalda la importancia estratégica del aviturismo en la oferta nacional.