Incendio en galería de Mesa Redonda vuelve a poner en alerta a comerciantes

Los bomberos acudieron a una galería comercial de Mesa Redonda para controlar las llamas y evitar que se propagaran a otros puestos.

Un incendio registrado en una galería comercial de Mesa Redonda, en el Cercado de Lima, movilizó a los equipos de emergencia la mañana del domingo 25 de octubre. El siniestro ocurrió en el jirón Puno, a la altura de la cuadra 8, cerca del cruce con el jirón Paruro.

Según la Municipalidad Metropolitana de Lima, la emergencia fue clasificada como código 1 y afectó puestos comerciales del establecimiento. Los bomberos acudieron al lugar para controlar las llamas y evitar que el fuego se propagara a otros espacios de la galería.

Asimismo, no se habían informado personas heridas, además la intervención del personal municipal ayudó a mantener alejados a los transeúntes y facilitar las labores de los equipos de emergencia en esta concurrida zona comercial.

AUTORIDADES DESPLEGARON ACCIONES

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, supervisó las acciones de respuesta mediante los equipos de gestión del riesgo de desastres, operaciones especiales y fiscalización. Asimismo, personal de Seguridad Ciudadana y Fiscalización y Control estableció un cerco perimétrico para restringir el acceso al área afectada.

Respecto a las posibles causas del incendio, Mario Casaretto, gerente de Gestión del Riesgo de Desastres de la comuna limeña, indicó que una descarga eléctrica podría haber originado el siniestro.

BOMBEROS REALIZARON LABORES

Por otro lado, los bomberos realizaron labores de enfriamiento e ingresaron al establecimiento, que cuenta con puertas metálicas, para inspeccionar el interior y extinguir posibles focos activos, con la finalidad de evitar que el fuego se active.