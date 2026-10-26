¡Atención conductores! Este martes 27 inicia desvío vehicular por ejecución de nueva vía rápida Canadá

Este martes 27 de octubre en la noche, se pondrá en marcha el plan de desvío vehicular por el comienzo de las obras de la Vía Rápida Canadá, proyecto ejecutado por la Municipalidad Metropolitana de Lima.

La intervención abarca un tramo de 3.71 kilómetros desde la avenida Arqueología hasta la avenida Circunvalación, extendiéndose hacia la avenida Javier Prado. La infraestructura incluye la construcción de tres viaductos aéreos, el Eje Vial N.° 01 (1.9 km), el Eje Vial N.° 02 (1.1 km) y el Eje Vial N.° 03, correspondiente a un viaducto en forma de U en Circunvalación para retornos vehiculares.

El proyecto contempla una inversión total de S/ 226 millones y tiene un plazo de ejecución de 330 días calendario (11 meses). De acuerdo con la comuna metropolitana, los trabajos también integran la renovación de la carpeta asfáltica, reconstrucción de veredas y paraderos, un nuevo sistema de semaforización, alumbrado público, señalización horizontal y vertical, áreas verdes y una ciclovía para optimizar la seguridad vial de la zona.

Restricciones de tránsito y recomendaciones

El gerente general de Invermet, Luis Felipe Gamarra, informó que el cierre vehicular abarcará el tramo entre Arqueología y Circunvalación, precisando que la avenida Canadá quedará habilitada exclusivamente para el transporte público y pesado durante el desarrollo de los trabajos. Por su parte, los vehículos privados deberán desplazarse por vías alternas dispuestas para la circulación, mientras que los vecinos que residen en las inmediaciones del proyecto serán empadronados para otorgarles los pases de acceso correspondientes.

Respecto al flujo del tránsito en la vía intervenida, durante el primer mes de obra se mantendrán abiertos dos carriles de la avenida Canadá, para posteriormente dejar habilitado únicamente un carril durante el resto de la ejecución. La obra busca beneficiar a más de un millón de ciudadanos conectando importantes vías de la capital.