Descubren nueva especie de planta en Perú y la bautizan en honor a Lionel Messi

La especie crece entre los 2.000 y 2.400 metros sobre el nivel del mar y destaca por sus flores blancas y celestes.

Una nueva especie de planta, denominada Salvia messii en homenaje al futbolista argentino Lionel Messi, fue identificada en laderas rocosas de las regiones de Lima e Ica, en la costa central del Perú. La especie crece entre los 2.000 y 2.400 metros sobre el nivel del mar y destaca por sus flores blancas y celestes.

El hallazgo fue presentado en la revista científica Phytotaxa, según informó el Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). La investigación estuvo a cargo de Paúl Gonzáles, Rolando Uría y Jean Capcha Ramos, quienes realizaron exploraciones de campo entre 2023 y 2025.

Los especialistas determinaron que se trata de un arbusto aromático que puede alcanzar hasta un metro y medio de altura. Sus flores presentan un tubo blanco, un labio superior celeste claro y brácteas con tonos fucsias.

La planta habita en laderas pedregosas, junto a cactus y otros arbustos propios de ambientes andinos. Debido a las amenazas que enfrenta, como los incendios forestales, la construcción de carreteras y las sequías, fue clasificada en la categoría de "en peligro", de acuerdo con la información difundida.

NUEVOS CONOCIMIENTOS

El Museo de Historia Natural de la UNMSM destacó que el descubrimiento aporta nuevos conocimientos sobre la diversidad vegetal de los matorrales que rodean los bosques relictos de los Andes occidentales. Los investigadores también señalaron la necesidad de ampliar las exploraciones botánicas y fortalecer las estrategias de conservación de estos ecosistemas.