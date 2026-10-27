Comando Unificado: retiran antenas clandestinas ubicadas cerca a penales de Lima y Apurímac

En un operativo simultáneo, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) desmanteló estaciones radioeléctricas no autorizadas en inmediaciones de los penales de Ancón I, Piedras Gordas II, Sarita Colonia (Callao) y Andahuaylas (Apurímac).

La intervención permitió incautar 7 torres de telecomunicaciones, 33 antenas, repetidores y otros equipos utilizados para transmitir señales de telecomunicaciones sin tener concesión. La operación fue realizada en el marco del Comando Unificado.

NEUTRALIZAR INFRAESTRUCTURAS

La intervención contó con la participación de la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y la Fiscalía, y busca neutralizar infraestructuras que podrían facilitar comunicaciones ilícitas desde los centros penitenciarios y contribuir a la comisión de delitos.

Finalmente, los representantes del MTC indicaron que los equipos decomisados serán puestos a disposición de las autoridades correspondientes para que establezcan las responsabilidades administrativas, civiles y penales de los involucrados.