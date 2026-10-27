Sujeto fue asesinado de ocho balazos en el Callao: lo atacaron cuando compraba en una bodega

Un hombre de 28 años fue asesinado anoche a balazos cuando compraba en una bodega de su barrio. El suceso se registró en el asentamiento humano Santa Rosa en el Callao.

Al momento del ataque, la víctima estaba acompañada de una joven. Sin mediar palabra, los sicarios le dispararon ocho veces al sujeto que fue identificado como Jonathan R.

ROBO AGRAVADO

Los vecinos lo trasladaron al hospital Alberto Barton, pero llegó sin vida; no se descarta que se trate de un ajuste de cuentas, pues tienen antecedentes por robo agravado.

Hasta el nosocomio llegaron los familiares de la víctima, quienes se mostraron muy consternados por lo sucedido; en todo momento evitaron declarar a la prensa.