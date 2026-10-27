¡Alerta ante El Niño! ANA instalará 12 barreras para prevenir huaicos en Lima

Tres barreras ya están en proceso de instalación para reforzar la protección de las poblaciones de Chaclacayo, Chosica y Santa Eulalia ante posibles lluvias intensas.

Como parte de las acciones preventivas ante las lluvias provocadas por el Fenómeno El Niño, la Autoridad Nacional del Agua (ANA) anunció que culminará entre el 10 y el 12 de diciembre la instalación de 12 barreras dinámicas en 10 quebradas de la región Lima.

El jefe de la ANA, Juan Castro Vargas, explicó que las barreras fueron adquiridas en 2023, pero no pudieron instalarse debido a motivos administrativos. Tras una evaluación, se autorizó su colocación para reforzar la seguridad de las poblaciones expuestas a posibles huaicos y deslizamientos.

En declaraciones a RPP, el funcionario precisó que los trabajos ya comenzaron y que tres barreras se encuentran en proceso de instalación para poder brindar mayor protección a los habitantes de Chaclacayo, Chosica y Santa Eulalia ante el incremento de las lluvias.

ANA AVANZA CON LA INSTALACIÓN DE BARRERAS DINÁMICAS

Castro Vargas indicó que el cronograma contempla terminar la instalación de las 12 estructuras entre el 10 y el 12 de diciembre. “Vamos instalando tres barreras. Esta semana se concluye la tercera, la próxima semana se concluye la cuarta”, señaló.

Además, el jefe de la ANA también informó que el Gobierno ha identificado al menos 140 puntos críticos en Lima, de los cuales 11 fueron asignados a esta entidad para ejecutar labores de limpieza y descolmatación.

SIGUEN LAS LABORES

Por otro lado, Castro Vargas detalló que actualmente se trabaja en 28 frentes, desde Tumbes hasta Lima, teniendo culminado el 100 % de las labores en 14 de los 70 puntos considerados en ese programa, cuyo cronograma se extiende hasta el 30 de diciembre, antes del incremento previsto de los caudales de los ríos.