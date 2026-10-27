Papa León XIV: crean la "Placa Pontificia" para nueve camionetas que trasladarán al pontífice

La próxima visita del papa León XIV al Perú traerá consigo un despliegue especial de transporte. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) autorizó la creación de la denominada “Placa Pontificia”, una identificación exclusiva que llevarán nueve modernas camionetas destinadas al traslado del sumo pontífice y su comitiva. La medida fue oficializada mediante la Resolución Ministerial N° 609-2026-MTC/01.02, firmada el 26 de octubre, como parte de los preparativos para su llegada al país, prevista para el 11 de noviembre.

¿Cómo serán las placas exclusivas para la visita de León XIV?

La nueva "Placa Pontificia" tendrá fondo blanco y caracteres rojos, con dimensiones de 36 centímetros de largo por 11 centímetros de alto. Según la disposición del MTC, esta identificación especial podrá utilizarse entre el 1 y el 17 de noviembre de 2026, periodo durante el cual los vehículos estarán autorizados a circular las 24 horas del día. Además, su fabricación, expedición y entrega estarán exoneradas de pagos administrativos.

La flota estará conformada por dos camionetas Chevrolet Colorado Z71 blancas y siete Chevrolet Traverse Midnight negras, unidades solicitadas a través de la Asociación Automotriz del Perú, a pedido de General Motors Perú S. A. Los nueve vehículos contarán con esta matrícula excepcional, cuya finalidad es identificar oficialmente a las unidades asignadas a los desplazamientos del líder de la Iglesia católica durante sus actividades en territorio nacional.

¿Qué ciudades del Perú visitará el papa León XIV?

La visita apostólica del papa León XIV está programada del 11 al 16 de noviembre y comprenderá actividades religiosas, encuentros pastorales y reuniones institucionales. Su recorrido incluirá Lima, Callao, Cajamarca, Cusco, Lambayeque y Ucayali, con visitas previstas a localidades como Chiclayo, Santa Cruz de Succhabamba y Pucallpa. La llegada del pontífice fue declarada de interés nacional por el Ejecutivo mediante el Decreto Supremo N° 037-2026-RE.

La autorización de estas placas especiales responde a las disposiciones que permiten identificar vehículos destinados al transporte de altas autoridades durante eventos internacionales. En esta ocasión, el MTC aplicó dicha facultad para facilitar la identificación de las unidades de la comitiva papal. La visita de León XIV al Perú forma parte de una gira por Sudamérica que también contempla escalas en Uruguay y Argentina, donde se desarrollarán diversas actividades oficiales y celebraciones religiosas.