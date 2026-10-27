Señor de los Milagros: conoce los desvíos del transporte público por cuarto recorrido procesional

La imagen del Señor de los Milagros recorrerá este miércoles 28 de octubre las calles de Lima durante su cuarto y penúltimo recorrido procesional. Ante esta actividad religiosa, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) anunció desvíos en el transporte público, principalmente en la avenida Tacna, que comenzarán desde las 6:00 a. m. y se mantendrán durante el desarrollo de la procesión.

En el caso del Metropolitano, los buses circularán por la avenida Alfonso Ugarte cuando la imagen avance por la avenida Tacna. Durante este periodo, los usuarios podrán utilizar las estaciones España, Quilca y Dos de Mayo. En cambio, las estaciones Colmena, Jirón de la Unión, Tacna y Castilla permanecerán cerradas temporalmente mientras dure el paso de la procesión.

Por su parte, el Corredor Azul desviará sus unidades por las avenidas Francisco Pizarro, Caquetá y Nicolás de Piérola, en ambos sentidos, cuando el recorrido se desarrolle por la avenida Tacna. Cuando la imagen ingrese a las avenidas Venezuela, Uruguay y Bolivia, los buses circularán por las avenidas Óscar R. Benavides y Tingo María. En tanto, el Corredor Morado llegará únicamente hasta el jirón Virú con la avenida Prolongación Tacna, desde donde retornará hacia San Juan de Lurigancho.

INICIO DEL RECORRIDO

El recorrido comenzará a las 6:00 a. m. en el Santuario de las Nazarenas, ubicado en el jirón Huancavelica. La imagen avanzará por las avenidas Tacna y Nicolás de Piérola, el jirón Cañete y la avenida Alfonso Ugarte, donde realizará dos paradas: una a la altura del Hospital San Bartolomé y otra cerca del Hospital Arzobispo Loayza. Posteriormente, continuará por las avenidas Venezuela y Bolivia, el jirón Varela y la avenida Garcilaso de la Vega, para regresar por la avenida Tacna al Santuario de las Nazarenas durante la madrugada del jueves 29 de octubre.