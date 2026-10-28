UNICEF advierte que 3 millones de niños están en riesgo por el fenómeno El Niño

Alrededor de 2.000 establecimientos de salud del primer nivel y 19.000 instituciones educativas se ubican en zonas de alto y muy alto riesgo de inundaciones o deslizamientos.

Cerca de 3 millones de niños y adolescentes en el Perú viven en zonas que podrían verse afectadas por los impactos del fenómeno El Niño, advirtió Carlos Albrecht, oficial de Salud de UNICEF, durante una entrevista con Exitosa.

Según el especialista, la emergencia podría comprometer su salud, bienestar y acceso a servicios esenciales, donde los principales riesgos son los daños a la infraestructura y las dificultades para acceder a los servicios públicos, interrumpiendo las atenciones médicas y actividades educativas, etc.

Además, la estimación se elaboró a partir de información del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred) y las cifras del último censo del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

SERVICIOS DE SALUD Y EDUCACIÓN EN RIESGO

El representante de UNICEF advirtió que las precipitaciones intensas y las inundaciones podrían afectar las vías de comunicación y dificultar el acceso de los menores a los servicios básicos, especialmente en las zonas más vulnerables. “Uno de los principales problemas que pueden tener estos niños es no acceder a los servicios básicos, justamente lo que usted menciona, salud y educación”, señaló

Por otro lado, de acuerdo con la evaluación citada por el especialista, alrededor de 2.000 establecimientos de salud del primer nivel y 19.000 instituciones educativas se encuentran en zonas de alto y muy alto riesgo de inundaciones o deslizamientos. Los posibles daños en estos locales podrían dificultar la atención médica de niños, adolescentes y gestantes.