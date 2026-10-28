Comando Unificado golpea a “La Maldición Infernal”: cae presunto extorsionador de mototaxistas y obras en Villa El Salvador

El intervenido registra una requisitoria vigente por robo agravado y es señalado por la PNP de amenazar de muerte a transportistas que se negaban a pagar cupos.

Como resultado de una minuciosa labor de inteligencia operativa contra la extorsión en Lima Sur, el Comando Unificado, a través de la Policía Nacional del Perú (PNP), capturó a un presunto integrante de la banda criminal “La Maldición Infernal”, vinculado con el cobro de cupos a mototaxistas y obras de construcción en el distrito de Villa El Salvador.

La intervención fue ejecutada por agentes de la División de Investigación de Robos de la Dirección de Investigación Criminal (Divinrob-Dirincri), quienes ubicaron y detuvieron a Walter Pacora Rosales (32), conocido con los alias de “Pacora” y “Pachín”, al interior del club deportivo Canaria.

Según la información policial, el intervenido estaría implicado en el cobro de cupos a mototaxistas que operan en el óvalo Chepén, el paradero Playa Puente San Antonio y las inmediaciones del mercado Las Lomas. También sería vinculado con exigencias de pagos ilegales a obras de construcción en Villa El Salvador y en la zona de José Gálvez.

Como parte de este esquema de intimidación, los vehículos de los transportistas habrían sido identificados con stickers alusivos a la banda criminal “La Maldición Infernal”. Además, quienes se negaban a realizar los pagos extorsivos recibían presuntamente videos con amenazas de muerte, con el propósito de obligarlos a entregar dinero y mantener el control sobre sus actividades.

Pacora Rosales registra una requisitoria vigente por robo agravado, en condición de sentenciado, dispuesta por el Juzgado Penal Colegiado Transitorio de Ate. Asimismo, presenta antecedentes y referencias policiales por otros hechos, entre ellos robo agravado, tentativa de feminicidio y lesiones por proyectil de arma de fuego.

La operación policial responde además a la estrategia del Ministerio del Interior de anticiparse al crimen, golpear las economías ilícitas de las organizaciones criminales y recuperar el control territorial. A través de acciones de inteligencia y despliegue operativo, el Comando Unificado busca impedir que las redes delictivas sometan a transportistas y trabajadores mediante amenazas y cobros ilegales.