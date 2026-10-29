Extranjero fue asesinado de 15 disparos en Surquillo: se trataría de presunto ajuste de cuentas

Un sujeto de nacionalidad venezolana fue asesinado anoche de 15 disparos en Surquillo. El crimen ocurrió cerca de la estación Angamos del Metropolitano; transeúntes tuvieron que correr para ponerse a buen recaudo.

Según testigos, el extranjero estaba cerrando el portón del taller mecánico donde trabajaba, ubicado en la cuadra nueve del jirón Domingo Elías, cuando fue interceptado por dos desconocidos que le dispararon.

CANTIDAD DE DISPAROS

Tratando de salvar su vida, el hombre comenzó a correr; sin embargo, terminó desvaneciéndose metros más allá debido a la gravedad de las heridas provocadas por los múltiples impactos de bala que recibió.

La víctima fue identificada como Jesús Cárdenas, de 36 años, quien deja a un menor de 3 años en la orfandad. Por la modalidad del crimen y la cantidad de disparos, la Policía no descarta un presunto ajuste de cuentas.