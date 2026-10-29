Ate: municipio clausura restaurante tras intoxicación que dejó 80 personas afectadas

La Municipalidad de Ate clausuró anoche el restaurante 'Dalma´s', ubicado en la cuadra 2 del jirón San Martín, luego que el último viernes unas 80 personas resultaran intoxicadas tras comer hamburguesas y pollo broaster.

Un padre de familia relató que su hijo de 14 años, su sobrina y una cuñada presentaron fuertes dolores estomacales, diarrea y vómitos luego de comer en el referido local; ellos fueron trasladados al hospital de Vitarte.

HOSPITALES DE LIMA ESTE

Al respecto, familiares de algunos afectados señalaron que hasta el momento la propietaria de este local no se ha comunicado con ellos para darles ayuda. Piden que el Ministerio Público inicie una inmediata investigación.

Los enfermos fueron trasladados a tres hospitales de Lima Este para ser atendidos. Debido a la gran cantidad de pacientes, algunos centros de salud colapsaron. Entre los pacientes hay menores de edad y adultos, informa RPP.