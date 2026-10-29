Pensión 65 sube a S/ 700: conoce quiénes cobrarían el nuevo monto y desde cuándo

El Congreso de la República aprobó, en la víspera, tras un amplio debate, el crédito suplementario solicitado por el gobierno de Keiko Fujimori, el cual autoriza S/8.228,4 millones para financiar acciones frente al fenómeno El Niño y otras urgencias.

Ahora el Poder Ejecutivo solo tiene que promulgar la ley para que las distintas medidas empiecen a ser aplicadas. Y una de ellas es el aumento del monto que entrega Pensión 65, de S/350 a S/700, la promesa de la presidenta al iniciar su mandato.

NOVIEMBRE-DICIEMBRE

Esta subvención que se entrega a los adultos mayores en pobreza extrema irá para 824 mil 351 beneficiarios, quienes ya la recibirán en el padrón de noviembre-diciembre. El lunes 30 de noviembre se estaría ejecutado el pago, informa Infobae.

El crédito suplementario también contempla recursos para renovar los equipos de la Policía Nacional frente al crimen organizado, ampliar los empleos temporales mediante Llamkasun Perú, adquirir kits escolares para familias de bajos recursos, etc.