Mordedura de araña casera: así se produce el antídoto peruano que puede salvar vidas

El tratamiento oportuno es fundamental para evitar complicaciones. El INS recomienda acudir al médico y evitar remedios caseros.

El Perú produce su propio antídoto contra la mordedura de la araña casera o de rincón (Loxosceles laeta), un arácnido cuyo veneno puede provocar lesiones graves y, en determinados casos, poner en riesgo la vida de las personas, según informó el Instituto Nacional de Salud (INS).

El producto es elaborado por el Centro Nacional de Producción y Bienes Estratégicos de Salud Pública (CNPB) del INS y es mayormente conocido como suero antiloxoscélico.

Asimismo, contar con producción nacional permite responder con mayor rapidez ante los casos de mordeduras y reducir la dependencia de productos importados.

¿CÓMO SE PRODUCE EL ANTÍDOTO CONTRA LA ARAÑA DE RINCÓN?

El proceso comienza en los laboratorios del INS, donde especialistas extraen cuidadosamente el veneno de las arañas, para luego administrar pequeñas dosis de manera gradual a caballos, todo esto bajo supervisión veterinaria.

Cuando se alcanza la cantidad necesaria de anticuerpos, se extrae parte de la sangre de los animales para separar el plasma y purificar estas defensas. El resultado es el suero antiloxoscélico, que pasa por controles de calidad antes de ser distribuido a los establecimientos sanitarios.

PRODUCCIÓN NACIONAL

Por otro lado, según el INS, la producción nacional también permite elaborar un antídoto adaptado a las características del veneno de las arañas presentes en el Perú, ya que un suero producido con ejemplares de otras regiones no necesariamente ofrece la misma capacidad de neutralización.