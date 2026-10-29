Sedapal asegura abastecimiento de agua en Lima y Callao ante el fenómeno El Niño

La empresa cuenta con tres fuentes de suministro y asegura haber triplicado su capacidad de tratamiento ante posibles huaicos.

El coordinador del Plan de Emergencia frente al fenómeno El Niño, Polo Agüero, aseguró que el abastecimiento de agua potable en Lima y Callao está previsto dentro de las medidas de contingencia de Sedapal ante los posibles impactos del evento climático.

En entrevista con Exitosa, indicó que la empresa trabaja en un plan para garantizar la continuidad del servicio. Asimismo, agregó que Sedapal cuenta con tres fuentes de abastecimiento: agua superficial del río, agua subterránea y agua proveniente de una planta desaladora ubicada en el sur de Lima.

MEDIDAS PARA GARANTIZAR EL ABASTECIMIENTO

Agüero sostuvo que el plan de emergencia se encuentra en su etapa final y contempla acciones para asegurar la continuidad del servicio frente a posibles contingencias. “Agua superficial del río más agua subterránea, más agua de una planta desaladora que tenemos en el sur, son tres fuentes que nos permiten abastecer a la población. Nuestro plan de emergencia, que está en plena culminación, hemos identificado más de 100 actividades que nos permiten garantizar que vamos a cumplir”, manifestó.

El coordinador también recordó que Sedapal realizó un simulacro de sismo de magnitud 8,8 el pasado 16 de octubre, como parte de sus preparativos ante posibles emergencias.

SEDAPAL TRIPLICÓ SU CAPACIDAD DE TRATAMIENTO ANTE HUAICOS

Por otro lado, informó que Sedapal triplicó su capacidad de tratamiento de agua para afrontar posibles episodios de alta turbiedad provocados por huaicos y no vuelva a ocurrir lo del año 2017 donde se registraron problemas en la planta de Huachipa donde un huaico dañó los sedimentadores, mientras que en La Atarjea la infraestructura no sufrió daños, pero la turbiedad del agua dificultó el tratamiento.