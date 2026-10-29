Halloween y Día de la Canción Criolla: festividades duplicarían pedidos por delivery

El próximo 31 de octubre, el Perú celebrará Halloween y el Día de la Canción Criolla, dos festividades que, pese a sus diferencias culturales, comparten una tradición: las reuniones entre familiares y amigos. Mientras algunos optarán por disfraces y fiestas temáticas, otros disfrutarán de valses, peñas y gastronomía peruana. Esta coincidencia también impulsaría las compras de último momento, especialmente a través de las plataformas de delivery.

De acuerdo con las proyecciones de PedidosYa, los pedidos de bebidas alcohólicas se duplicarían durante esta fecha en comparación con un día promedio. Las cervezas registrarían el mayor crecimiento, con una demanda que se triplicaría, mientras que los pedidos de vinos y bebidas alcohólicas listas para consumir aumentarían al doble, debido a los preparativos para ambas celebraciones.

¿Qué productos tendrán mayor demanda?

El incremento del consumo no se limitaría a las bebidas alcohólicas. Según Gonzalo Serván, director de PedidosYa Market en Perú, los pedidos de snacks salados crecerían aproximadamente un 55%, impulsados por las reuniones sociales. Asimismo, explicó que ambas festividades generan necesidades de compra similares, principalmente de bebidas, hielo y alimentos para compartir.

Otro de los productos que experimentaría un importante aumento sería el hielo, cuyos pedidos se triplicarían frente a un día habitual. En tanto, las bebidas utilizadas para preparar cócteles, como el agua tónica, el ginger ale y las gaseosas de lima-limón, registrarían una demanda dos veces mayor, según las estimaciones de la plataforma de delivery.

¿Qué distritos de Lima registrarían más pedidos por delivery?

En Lima Metropolitana, Santiago de Surco, Miraflores y San Miguel se perfilan como los distritos con mayor demanda de bebidas alcohólicas por delivery durante el 31 de octubre. Esta proyección se basa en el comportamiento de los consumidores durante los últimos doce meses, periodo en el que estas jurisdicciones concentraron la mayor cantidad de pedidos de dicha categoría.

Según los registros, Santiago de Surco y Miraflores lideraron los pedidos de cervezas y vinos durante el último año. Por su parte, Santiago de Surco y San Miguel destacaron en las compras de bebidas alcohólicas listas para consumir, una categoría que también registraría un incremento durante las celebraciones de Halloween y el Día de la Canción Criolla de 2026. (Con información de Agencia Andina).