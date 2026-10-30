Vía de Evitamiento: derrame de combustible a la altura del puente Trujillo provoca congestión vehicular

Una enorme congestión vehicular se registró esta mañana en la Vía de Evitamiento por un derrame de combustible en la autopista. El incidente ocurrió en el sentido norte-sur a la altura del puente Trujillo.

Según informó la concesionaria Lima Expresa, su personal llegó inmediatamente al lugar y comenzó con las labores de limpieza de la vía, por lo que se tuvieron que cerrar los carriles central y derecho.

VARIOS KILÓMETROS

Trascendió que la congestión vehicular se extendió hasta la avenida Habich, en el distrito de San Martín de Porres, generando el malestar entre los choferes de buses, camiones y autos particulares.

Hasta el momento se desconocen las causas del derrame de combustible; conforme avanzan los trabajos de limpieza, el tránsito se va normalizando paulatinamente en el sector, informa RPP.