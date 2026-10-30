Gobierno aprueba nueva escala salarial para más de 800 trabajadores de Sunafil: aquí los montos

Más de 800 trabajadores de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) contarán con una nueva escala remunerativa a partir del 1 de diciembre.

Su aprobación permite actualizar integralmente la estructura establecida en 2013 e implementar incrementos mensuales de hasta S/1 345,89, según el grupo ocupacional y el nivel correspondiente.

INGRESOS CONSOLIDADOS

La nueva escala establece remuneraciones mensuales de entre S/8 150 y S/10 150 para los profesionales; de S/3 850 a S/4 850 para los técnicos; y de S/2 940 a S/3 440 para los auxiliares. En el caso de los directivos, los montos se ubican entre S/11 000 y S/15 600, según el nivel.

Frente a los ingresos consolidados que perciben actualmente, los niveles profesionales tendrán un incremento mensual de S/1 345,89; los técnicos, de S/545,89; los auxiliares, de S/635,89; y determinados niveles directivos, de S/695,89.

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

Los nuevos montos fueron aprobados mediante el Decreto Supremo N.º 230-2026-EF. La norma reemplaza la escala establecida en 2013 y consolida los incrementos generales otorgados entre 2022 y 2025.

La medida se financiará con el presupuesto institucional de Sunafil, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.