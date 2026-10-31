Mototaxista queda grave tras ser atacado a balazos en El Agustino

Un mototaxista resultó gravemente herido tras ser atacado a balazos por un sujeto desconocido en las inmediaciones del Parque Bosque Huanca, ubicado en la avenida Las Magnolias, en el distrito de El Agustino.

De acuerdo a RPP Noticias, la víctima, quien residía cerca del lugar del atentado, se desplazaba a realizar compras cuando fue interceptada por un sujeto que aparentemente lo aguardaba en la zona pública para concretar el ataque.

Ataque armado y fuga

De acuerdo con el testimonio de los vecinos del sector, se escucharon hasta seis disparos durante la agresión. Tras efectuar los impactos, el atacante corrió en dirección a la residencial Primavera, donde abordó una motocicleta conducida por un cómplice para huir con rumbo desconocido.

Auxilio de vecinos e investigaciones

Los residentes auxiliaron al mototaxista, quien habría recibido un impacto de bala en la cabeza, según indicaron los vecinos y lo trasladaron de emergencia al Hospital Nacional Hipólito Unanue. En el centro de salud, el herido permanece bajo atención médica con diagnóstico reservado.

En el lugar de los hechos, las autoridades hallaron cuatro casquillos de bala durante las primeras inspecciones. Entre tanto, los efectivos de la Policía Nacional del Perú continúan con las diligencias e investigaciones correspondientes para determinar el móvil del ataque e identificar a los responsables del ataque.