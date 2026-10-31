Locales

Hace una hora

Ancón: sujetos en motocicleta disparan contra local donde funciona un negocio de costura

Los propietarios de la vivienda se excusaron de brindar declaraciones por temor a represalias. Esperan que la Policía Nacional pueda dar con el paradero de los atacantes.

Foto Referencial



Dos hombres dispararon anoche contra una casa donde funciona un negocio de costura, ubicada en el sector Los Rosales, a la altura del kilómetro 39 de la carretera Panamericana Norte, distrito de Ancón.

Según testigos, los sujetos, que llegaron en una moto, dispararon cuatro veces contra la fachada y se retiraron inmediatamente. No se reportaron heridos ni fallecidos. Los vecinos se mostraron alarmados.

TEMOR A REPRESALIAS

Trascendió que los ocupantes del inmueble estarían recibiendo amenazas desde junio pasado; los presuntos extorsionadores les exigirían el pago de cupos para dejarlos trabajar tranquilos.

Los propietarios de la vivienda, muy asustados, se excusaron de brindar declaraciones por temor a represalias. Esperan que la Policía Nacional pueda dar pronto con el paradero de los atacantes.


Temas Relacionados: AncónAtaqueCobro De CuposCosturaDisparosMotoSicarios

También te puede interesar:

BANNER ACTUALIZADO