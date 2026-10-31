Fenómeno El Niño: piden a ciudadanos trabajar junto con autoridades en acciones preventivas

El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, señaló que el Gobierno continúa reforzando las acciones de prevención y respuesta frente al fenómeno El Niño, con permanentes trabajos de limpieza en puntos críticos de ríos y quebradas.

Destacó que, desde el inicio de la actual gestión, se han acelerado las acciones de prevención y de preparación en distintos sectores del gobierno para fortalecer la capacidad de respuesta inmediata ante posibles emergencias climáticas.

“Estamos ante un Niño mucho más peligroso y grande que los ocurridos en 1997 y 1982. Necesitamos trabajar coordinadamente con los gobiernos regionales, locales, el sector privado y la población para reducir los impactos y evitar la pérdida de vidas humanas”, manifestó.

TRABAJOS EN REGIONES

Señaló también que las labores se han intensificado en las regiones, donde se viene distribuyendo ayuda a decenas de agricultores de Cusco, Junín, Puno y Apurímac, mientras se culmina la entrega de más de 100 reservorios de agua de gran capacidad.

Resalta que estos estanques servirán para almacenar las precipitaciones que caerán fuertemente las próximas semanas por el fenómeno El Niño, y que los comuneros podrán utilizar luego el agua en las actividades agropecuarias.