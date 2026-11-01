Comando Unificado: capturan a integrantes de bandas criminales con armas, explosivos y droga

Durante operativos ejecutados en Ventanilla y San Miguel, integrantes del Comando Unificado detuvieron a miembros de las organizaciones criminales 'Los michis del Cono Norte' y 'Los malditos de la ruta'.

En el primer operativo, en la avenida Néstor Gambetta agentes policiales detuvieron a Cristopher R. (22), alias 'El nero Cris', y a Jeanfranco F. (19), alias 'Mille', integrantes de la banda 'Los michis del Cono Norte'.

La intervención se produjo al detectar que los sujetos circulaban a excesiva velocidad y realizaban maniobras temerarias en un auto blanco. Se les decomisó una pistola, municiones y tres cartuchos de dinamita.

SAN MIGUEL

Mientras en la intersección de la avenida La Paz y el jirón Santa Rosa, en San Miguel, capturaron a Jesús M. (20), alias 'Yeruza', acusado de integrar la red criminal 'Los malditos de la ruta'. El sujeto se movilizaba en moto.

Se le incautó una pistola, una cacerina, cinco municiones, un celular y 500 gramos de marihuana. Su motocicleta habría sido utilizada en el atentado extorsivo del 20 de octubre de 2026 contra la pollería 'El corralito'.