Chofer de combi fue asesinado a balazos en Surquillo: pasajera resultó herida de gravedad

El conductor de una combi que llevaba pasajeros fue asesinado anoche en Surquillo; fue interceptado por dos sujetos que iban en una motocicleta lineal. Uno de ellos disparó cinco veces contra el chofer.

Según los sobrevivientes, el vehículo fue atacado cuando se desplazaba por la avenida Angamos. El conductor, Samuel Z., de 38 años, fue trasladado herido al Hospital Casimiro Ulloa, pero llegó sin vida.

CUIDADOS INTENSIVOS

En el ataque, una pasajera resultó herida por las balas. Se trata de Melissa C., quien fue llevada inmediatamente al mismo nosocomio y se encuentra en estado crítico en la unidad de cuidados intensivos.

Agentes de la Policía Nacional iniciaron las investigaciones y se espera que revisen los registros de las cámaras de seguridad para obtener pistas que lleven a identificar a los responsables del atentado.