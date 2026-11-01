Jorge Carrión Pavlich: fallece obispo de Puno a los 76 años tras varios días hospitalizado

Monseñor Jorge Carrión Pavlich, obispo de Puno, falleció anoche en una clínica de Lima a los 76 años. El religioso dedicó varias décadas al servicio eclesiástico y al trabajo de evangelización.

La lamentable noticia fue comunicada esta mañana durante la misa dominical en el Santuario de la Virgen de la Candelaria, en la ciudad de Puno. Los fieles se mostraron muy afectados

Según se conoció, Carrión Pavlich había sido internado hace varios días en una clínica de la capital, a raíz de una enfermedad que venía enfrentando con mucha valentía.

CAPILLA FUNERARIA

Por el momento, el Obispado de Puno no se ha pronunciado sobre el deceso del prelado, nacido en la ciudad de Tarma; sin embargo, los fieles y parroquias de la región han dado cuenta de ello.

Trascendió que sus restos serán velados en la capilla funeraria del Derby en el Santuario del Corazón de Jesús de Monterrico, en Surco, desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche.