Carabayllo: colectivero fue asesinado a balazos por delincuentes que fingieron ser pasajeros

Un conductor de colectivo, identificado como Julio B. (30), fue asesinado anoche a balazos cuando estaba a bordo de su unidad en la avenida Santa María, distrito de Carabayllo.

El ataque se registró cuando faltaban pocas cuadras para terminar el recorrido; dos personas pidieron bajar y, cuando descendían, dispararon varias veces contra el chofer.

Cuatro proyectiles impactaron en el chofer, quien murió en el acto. Se conoció que la víctima alquilaba vehículo y llevaba poco tiempo trabajando como colectivero.

AMENAZAS O COBROS EXTORSIVOS

Sus consternados familiares señalaron que el hombre deja en la orfandad a un menor de doce años y que trabajaba arduamente, pues aguardaba el nacimiento de otro bebé.

Preliminarmente, agentes de la Policía Nacional vinculan el asesinato del conductor con amenazas o cobros extorsivos. Las investigaciones esclarecerán los hechos.