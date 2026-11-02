Fuegos artificiales generan susto durante último recorrido del Señor de Los Milagros

El incidente ocurrió durante la quinta y última procesión del Cristo Moreno por las calles del Centro de Lima.

Momentos de tensión se vivieron los fieles y miembros de la Hermandad durante la quinta y última procesión del Señor de los Milagros en el Centro de Lima, luego de que los fuegos artificiales que acompañaban el recorrido se salieran de control.

El incidente ocurrió mientras la imagen del Cristo Moreno recorría las calles del centro histórico. La situación provocó preocupación entre los asistentes, aunque afortunadamente no se reportaron personas heridas.

INCIDENTE GENERÓ TENSIÓN ENTRE LOS FIELES

Los fuegos artificiales que acompañaban el recorrido se descontrolaron y provocaron momentos de alarma entre las personas que seguían la procesión. Pese al incidente, donde afortunadamente no se reportaron heridos, la actividad religiosa continuó con su recorrido programado.

Por otro lado, las estaciones Castilla, Tacna, Jirón de la Unión y Colmena permanecieron temporalmente cerradas para facilitar el desplazamiento de la procesión y de los asistentes. Asimismo, los servicios 301 y 305 del Corredor Azul utilizaron paraderos provisionales en la avenida Nicolás de Piérola.