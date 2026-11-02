Papa León XIV en Perú: Virgen de Copacabana acompañará misa en Base Aérea Las Palmas

La histórica imagen de la Virgen de Copacabana, resguardada en el distrito del Rímac, participará en la gran misa multitudinaria que celebrará el papa León XIV el próximo lunes 16 en la Base Aérea Las Palmas, ubicada en Surco, compartiendo espacio con el Señor de los Milagros y Santo Toribio de Mogrovejo.

Según informó sor Doris Medina, vicaria de la Congregación de Religiosas Concepcionistas Franciscanas de Copacabana, a la Agencia Andina, este acontecimiento marcará la salida excepcional de la escultura original tras 31 años, periodo en el cual solo participaban réplicas en las procesiones.

Para concretar el traslado sin inconvenientes ante el tráfico limeño, las religiosas organizan el viaje en la madrugada a bordo del 'Copacabanamóvil', vehículo en el que la efigie lucirá un manto rojo y un delantal blanco representativos de la identidad peruana. La congregación busca que tanto ciudadanos nacionales como extranjeros conozcan esta advocación milagrosa durante la eucaristía papal, de acuerdo con las expresiones brindadas por sor Doris Medina.

Antecedentes históricos y milagros registrados

Diferenciada de la advocación boliviana, la versión peruana fue tallada en madera en Lima a fines del siglo XVI por encargo de indígenas del barrio de San Lázaro, consolidando su fama milagrosa el 28 de diciembre de 1591, fecha en que testigos reportaron que la imagen y el Niño Jesús derramaron gotas de líquido de su rostro, motivando al devoto Santo Toribio de Mogrovejo a disponer su traslado temporal a la Catedral de Lima.

Asimismo, la madre superiora sor Hermila Duarez recordó que la devoción se incrementó tras el terremoto de 1687, oportunidad en la que la estructura de la virgen permaneció intacta a pesar de los graves daños sufridos por el templo. Actualmente, la escultura continúa bajo la custodia de la congregación fundada el 25 de diciembre de 1691 por la madre Francisca Ignacia Manchipula Carbajal, institución que mantiene su histórica labor formativa y social en el país.