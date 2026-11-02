Reniec suspende sus servicios a nivel nacional tras incendio en sus servidores

La entidad informó que sus equipos técnicos trabajan para recuperar los servicios y estimó que la atención se restablecería al finalizar este lunes.

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) anunció este lunes la suspensión temporal de sus servicios a nivel nacional, luego de que una sobrecarga eléctrica provocara un incendio controlado en sus servidores.

El organismo informó a través de un comunicado, que el incidente afectó la operatividad de sus sistemas y, por consiguiente, la atención de los servicios que brinda a los ciudadanos. “Por tal motivo, todos los servicios permanecen suspendidos de manera integral con el objetivo de resguardar la información”, señaló la institución.

RENIEC ESTIMA RESTABLECER SUS SERVICIOS AL FINAL DEL DÍA

La entidad detalló que sus equipos técnicos se encuentran trabajando para recuperar la operatividad de sus sistemas y restablecer la atención a los usuarios en el menor tiempo posible.

Asimismo, estimó que la recuperación de sus servicios se completaría hasta el término de este lunes, aunque precisó que las labores técnicas continúan para garantizar la seguridad de la información.

ORGANISMO INFORMARÁ SOBRE LA REACTIVACIÓN DE LA ATENCIÓN

Por otro lado, Reniec pidió la comprensión de los ciudadanos ante esta suspensión temporal y las dificultades que podría ocasionar en los trámites y consultas y que comunicará la reactivación de sus servicios mediante sus canales oficiales.