Minedu busca agilizar 432 investigaciones pendientes contra personal docente

El Ministerio de Educación informó que mantiene 432 expedientes pendientes de docentes investigados por presuntos casos de violencia sexual contra escolares. Estos procedimientos aún no cuentan con una resolución definitiva y requieren mayor rapidez en su evaluación.

El Minedu recordó que los profesores con separación preventiva deben permanecer fuera de las aulas y realizar labores administrativas mientras dure la medida. De esta manera, se busca evitar que tengan contacto con los estudiantes durante las investigaciones.

Refuerzan el seguimiento de los casos

De los 432 expedientes, 143 ya tienen un proceso administrativo iniciado y nueve cuentan con un informe final. Para acelerar las revisiones, el Gobierno destinó recursos a las direcciones regionales de Educación para contratar especialistas.

Asimismo, los directores de los colegios deben activar los protocolos de protección dentro de las primeras 24 horas ante una denuncia de violencia sexual, comunicar los hechos a la Policía y al Ministerio Público, y garantizar la atención y el acompañamiento de los escolares afectados.