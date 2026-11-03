Auto se incendia en una calle del Rímac: vehículo terminó completamente calcinado

Vecinos de la calle 22 de Agosto, en el distrito del Rímac, vivieron momentos de tensión luego que un automóvil se incendiara en plena vía pública. El siniestro consumió rápidamente el vehículo.

Los bomberos acudieron al lugar y con el apoyo de dos unidades lograron controlar el fuego y evitar que la situación se agravara. No se reportaron complicaciones durante las labores de extinción.

NO SE REGISTRARON HERIDOS

Trascendió que el incendio se habría originado por un desperfecto mecánico. La versión fue confirmada por el dueño del auto, quien se mostró consternado por lo ocurrido y evitó declarar a la prensa.

No se registraron heridos ni víctimas que lamentar. El vehículo terminó completamente calcinado; la gran cantidad de humo generada durante la emergencia provocó preocupación entre los vecinos.