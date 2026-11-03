Papa León XIV en Perú: anuncian cierre de calles de Jesús María por instalación de estrados

El municipio de Jesús María dispuso el cierre de calles para la instalación de estrados en los exteriores de la Nunciatura Apostólica, en la cuadra 6 de la avenida Salaverry, ante la próxima visita del papa León XIV.

“Por solicitud del Arzobispado de Lima, se realizará el cierre de estos espacios para permitir el armado de estrados y demás instalaciones con motivo de la visita de su santidad, el papa León XIV”, señaló.

“Estas medidas se adoptan por motivos de seguridad, con el objetivo de garantizar el adecuado desarrollo de las actividades y salvaguardar la integridad de los asistentes”, añadió el municipio en un comunicado.

SERÁ PROGRESIVO

La comuna detalló que los lugares cerrados al público son: el Monumento de la Paz, el Parque de la Paloma, el Parque de Dignidad del Pensionista y la berma central de la avenida Salaverry (frente a la Nunciatura).

El cierre de estos espacios, que comienza hoy y termina el 16 de noviembre, será progresivo conforme avanzan los trabajos. Durante su estadía en Lima, el pontífice dormirá en la sede de la Nunciatura Apostólica.