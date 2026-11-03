Miraflores: capturan a cinco integrantes de una banda criminal dedicada al robo de cables

Tras un paciente trabajo de inteligencia, agentes de la Policía Nacional capturaron a cinco integrantes de la banda criminal ‘Los Norteños del Cobre’, dedicada al robo de cables en el distrito de Miraflores.

Fueron detenidos en el cruce de la avenida del Ejército y la calle Joaquín Capelo. Tenían en su poder 190 cables eléctricos de 1 metro de largo; 13 rollos de cable eléctrico, de 5 metros de largo.

Se les decomisó también tres cascos de construcción y un chaleco naranja con la inscripción de una conocida empresa de telefonía; se presume que se disfrazaban para cometer sus delitos.

CLAMABAN INOCENCIA

Los sujetos intervenidos se desplazaban en dos minivanes, donde tenían escaleras de aluminio, tijeras cortatubos, una cizalla, entre otras herramientas, que habrían utilizado para robar cables.

Los detenidos, de entre 35 y 45 años, que en todo momento clamaban inocencia, fueron puestos a disposición de las autoridades pertinentes, para ser procesados por el delito de hurto agravado.