Al menos 60 burros escapan de un camal de Chaclacayo: animales llegaron hasta la Carretera Central

Esta mañana, más de 60 burros habrían escapado de un camal y recorrieron por varios minutos las diferentes calles de Chaclacayo. Vecinos y comerciantes cerraron sus puertas por temor a que los animales ingresen y provoquen destrozos.

Varios ejemplares llegaron incluso hasta la transitada Carretera Central, sorprendiendo a los conductores y transeúntes; también generó una enorme preocupación entre los residentes por el riesgo de accidentes y la seguridad de los animales.

EXIGEN UNA INVESTIGACIÓN

Hasta el momento, no se ha confirmado si se recuperaron a todos los burros, si alguno sufrió un accidente o si continúa libre; tampoco se ha precisado qué autoridad asumió las acciones para ponerlos a buen recaudo y evitar un nuevo escape.

La situación también ha generado fuertes críticas sobre el local del que escaparon los burros. Las versiones sobre una posible comercialización clandestina de su carne no han sido descartadas. Los vecinos exigen una exhaustiva investigación.