No aporto hace tiempo ¿qué sucede con los aportes que he realizado?

Te afiliaste y dejaste de aportar al Sistema Nacional de Pensiones, incluso por varios años, la Oficina de Normalización Previsional (ONP) informó que los aportes realizados no se pierden. El afiliado puede retomar sus aportes, seguir construyendo su pensión y asegurando una protección para su familia.

“Algunos de nuestros afiliados dejaron de trabajar en planilla y ahora son trabajadores independientes, lo primero que deben saber es que no empiezan de cero, sus aportes realizados se mantienen. Pueden reanudar el pago de sus aportes ellos mismos cada mes”, señaló Katherine Velarde, vocera de la ONP.

En el marco de la iniciativa “Tu pensión se construye desde hoy”, la ONP, organismo adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, está informando a sus afiliados que pueden aportar desde S/ 160 cada mes, incluso tienen la opción de fraccionar este monto hasta completarlo.

“El afiliado puede retomar sus aportes en cualquier momento, no necesita volver a afiliarse. El aporte mínimo es S/ 160, que es el 13 % de la Remuneración Mínima Vital (RMV) vigente”, precisó la vocera.

La ONP ofrece la posibilidad de pagar hasta el siguiente mes sin recargo por mora, es decir, el aporte del periodo de octubre y puede pagarse hasta el 30 de noviembre.

BENEFICIOS DE RETOMAR APORTES

La institución explicó que, al retomar aportes, el afiliado no solo está asegurando una pensión y seguro de salud de por vida, sino está protegiéndose ante imprevistos. En caso de sufrir un accidente que le impida seguir trabajando, el trabajador independiente puede solicitar una pensión y acceder a un seguro de salud, ambos hasta su recuperación o de por vida. Una de las condiciones para acceder a esta pensión, es que haya aportado por lo menos 12 meses en los últimos tres años, antes de ocurrido el accidente.

¿CÓMO REALIZAR EL PAGO?

La ONP cuenta con canales digitales para el pago de aportes, disponibles las 24 horas:

* Billetera electrónica Interbank Negocios y los canales virtuales de Interbank.

* Plataforma de pago Operaciones en línea de la Sunat (no necesita tener clave SOL).

De forma presencial:

* Agentes Interbank con el código de servicio 0600203, el número de documento de identidad del afiliado y el monto a pagar.

* En las ventanillas del Banco de la Nación, indicando el número de documento de identidad del afiliado, el mes y el monto a pagar.