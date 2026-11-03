Julio Velarde obtiene por segunda vez la máxima calificación A+ en informe de banqueros centrales

El presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Julio Velarde, obtuvo la máxima calificación de A+ en el informe de Banqueros Centrales 2026, elaborado por la revista especializada Global Finance. La distinción fue anunciada durante las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial, realizadas en Tailandia. El economista peruano compartió esta categoría con Christian Kettel Thomsen, gobernador del banco central de Dinamarca.

La publicación, que evalúa desde 1994 la gestión de las autoridades monetarias de cerca de 100 países y bloques regionales, considera criterios como el control de la inflación, la estabilidad de la moneda, la gestión de las tasas de interés y la autonomía de los bancos centrales. Su fundador y director editorial, Joseph Giarraputo, destacó que los funcionarios con calificación A demostraron disciplina, independencia y criterio para preservar la estabilidad económica en un escenario internacional impredecible.

Esta es la segunda ocasión en que Velarde alcanza la máxima puntuación en dicho informe. El reconocimiento se suma a las distinciones que recibió de la publicación The Banker, que lo nombró Banquero Central del Año a nivel mundial en 2015 y de las Américas en 2020.

TASAS DE INFLACIÓN MÁS BAJAS

Por otro lado, durante un encuentro organizado por J.P. Morgan en Nueva York, en el que participó junto al analista Luis Oganes, Velarde destacó que las reservas internacionales del Perú representaron cerca del 26 % del producto bruto interno (PBI) en septiembre de 2026, la proporción más alta de América Latina. Asimismo, resaltó que el país mantiene una de las tasas de inflación más bajas de la región en lo que va del presente siglo, respaldada por la libre movilidad de capitales y la estabilidad monetaria.