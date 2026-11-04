Joven de 18 años muere tras ser baleado durante enfrentamiento de presuntos barristas en Villa El Salvador

Un joven de 18 años quien falleció tras recibir un disparo de un arma de fuego en la cabeza durante un enfrentamiento entre presuntos barristas. El hecho ocurrió en la alameda de la avenida Velasco Alvarado, en el distrito de Villa El Salvador.

El impacto acabó con la vida de la víctima identificada como Diego Leonardo Coquiz Llaiqui, provocando que decenas de transeúntes, entre ellos familias con menores de edad, huyan del lugar en busca de refugio.

Tras percatarse de la presencia de los sujetos y el descontrol en plena vía pública, los vecinos y testigos alertaron de inmediato a la Policía Nacional del Perú (PNP) y a agentes de serenazgo de la jurisdicción.

Diligencias e investigación

Al llegar al sitio del suceso, los efectivos policiales procedieron a acordonar la escena del crimen. Los agentes encontraron al fallecido inerte en el pavimento a causa de la lesión por impacto de bala.

Cabe resaltar, que las autoridades dispusieron las diligencias respectivas para reconstruir la secuencia de los hechos y determinar las responsabilidades del caso para esclarecer el crimen del ciudadano de 18 años.