Senamhi advierte que Lima podría alcanzar los 36 °C durante el verano

El organismo meteorológico también alertó sobre un tercer pulso de lluvias en Tumbes y Piura, previsto progresivamente entre el 5 y el 7 de noviembre.

Conforme se acerca el verano, Lima y gran parte de la costa peruana continúan registrando altas temperaturas debido a las condiciones asociadas al Fenómeno El Niño.

La jefa encargada del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), Grinia Ávalos, advirtió que Lima Metropolitana podría alcanzar temperaturas de entre 34 °C y 36 °C durante febrero y marzo. Además, señaló que la sensación térmica llegaría aproximadamente a los 38 °C.

LIMA PODRÍA REGISTRAR UNA SENSACIÓN TÉRMICA DE 38 °C

En una entrevista con RPP, Ávalos sostuvo que los pronósticos del Senamhi no descartan que los termómetros alcancen los 36 °C en la capital durante los meses de febrero y marzo. “Ciertamente son 5 o 6 grados en promedio por encima de lo normal. No estamos descartando entre los 34 y 36 grados en Lima para febrero o marzo, con una sensación térmica de dos grados. Estamos hablando de 38 °C aproximadamente, como sensación térmica en Lima. Esas son las condiciones que impone un Niño ya extraordinario”, manifestó.

Asimismo, el Senamhi reportó que el pasado 2 de noviembre la temperatura en Lima Metropolitana superó los 30 °C, en medio de una ola de calor que también afecta a otras localidades de la costa peruana.

TERCER PULSO DE LLUVIAS EN LA COSTA NORTE

Por otro lado, a raíz del Fenómeno El Niño, se seguirá registrando incremento de las precipitaciones, especialmente en el norte del país. “Estamos prestando mucha atención a cómo es que evolucionan las lluvias, principalmente en la costa norte, porque ya hay un explícito adelanto de las lluvias en Tumbes y Piura, que empezó a finales de septiembre”, comentó.